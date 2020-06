Maxi evasione dal penitenziario di Foggia, rapinarono auto per la fuga: scattano le ordinanze, torna in carcere figlio del boss Caldarola

Torna in carcere, con l'accusa di rapina aggravata, Ivan Caldarola, figlio di Lorenzo, ritenuto ai vertici del clan Strisciuglio nel quartiere Libertà. 21 anni, Ivan Caldarola a marzo scorso è stato tra i detenuti coinvolti nella maxi evasione dal penitenziario di Foggia. Proprio a quei fatti è connessa l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia, eseguita ieri pomeriggio dai poliziotti della Squadra Mobile di Bari e dalla Squadra Mobile di Foggia, titolare dell'indagine, insieme ai militari del Reparto Operativo dei Carabinieri di Foggia.

L'attività investigativa, avviata subito dopo la fuga dei detenuti, supportata dall'acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza e l'escussione di numerosi testimoni, ha consentito di raccogliere elementi di responsabilità nei confronti del 21enne e dei complici che, subito dopo l'evasione, per allontanarsi rapidamente e sfuggire al celere intervento delle Forze di Polizia, fecero irruzione all'interno di un'officina meccanica, e dopo aver usato violenza sugli operai intenti al lavoro, si erano impossessati delle chiavi di una autovettura Hyundai, allontanandosi in direzione di Bari dove alcuni di essi venivano bloccati da agenti delle Volanti dell'UPGSP della Questura di Bari. Ivan Caldarola, resosi irreperibile per qualche giorno, si era poi costituito in Questura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caldarola, già detenuto agli arresti domiciliari, dopo la notifica del provvedimento è stato condotto in carcere a Bari.