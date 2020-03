Anche il barese Ivan Caldarola tra gli evasi dal carcere di Foggia: il figlio del boss del Libertà tra i detenuti ancora ricercati

C'è anche il barese Ivan Caldarola, figlio di Lorenzo, boss del quartiere Libertà, tra i detenuti evasi lunedì scorso dal carcere di Foggia. Come riporta Foggiatoday, sono sei i detenuti ancora irreperibili (mentre altri sono stati catturati o si sono costituiti). Tra i detenuti ancora ricercati c'è appunto il giovane barese, considerato dagli investigatori tra le giovani leve del clan Strisciuglio.

Ivan Caldarola è fratello di Francesco, in carcere perché ritenuto responsabile dell'omicidio del giovane albanese Florian Mesuti, secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, per aver 'osato' intervenire per sedare un litigio tra il fratello minorenne di Caldarola e un coetaneo albanese. La madre, Monica Laera, è invece imputata per l'aggressione alla giornalista del Tg1 Maria Grazia Mazzola.