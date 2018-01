Arrestato e scarcerato dopo poche ore: torna in libertà il figlio del boss Caldarola

Era stato arrestato in flagranza dagli agenti della Squadra Mobile che avevano trovato nella sua abitazione 5 grammi di cocaina, ma è stato scarcerato dopo poche ore il 19enne Ivan Caldarola, figlio di Lorenzo, ritenuto elemento di spicco del clan Strisciuglio al quartiere Libertà.

Sottoposto a processo per direttissima il giudice, in sede di convalida dell’arresto, ha ritenuto di non applicare misure cautelari perché il ragazzo è formalmente incensurato, sebbene abbia precedenti per fatti commessi quando era ancora minorenne. Difeso dall’avvocato Attilio Triggiani, il 19enne ha scelto di essere processato con il rito abbreviato e la sentenza sarà emessa nelle prossime ore.

Caldarola in passato è stato coinvolto nel processo sulla morte di Florian Mesuti, il ragazzo albanese ucciso al Libertà nel 2014. Il giovane fu assolto dall'accusa di essere stato l'istigatore morale del delitto, per cui invece è stato condannato, quale esecutore materiale, il fratello Francesco. Nei mesi scorsi Ivan Caldarola è stato condannato in appello a 3 anni di reclusione (pena sospesa) per una rapina a mano armata in una sala slot di via Napoli. Nei suoi confronti pende anche un processo per violenza sessuale, nell’ambito del quale è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni.