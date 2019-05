"Disponibile per piccoli e grandi sgomberi", dall'annuncio all'abbandono degli ingombranti: polizia locale becca 'sporcaccione'

Un furgone 'sospetto' intercettato e pedinato dalla polizia locale, che becca così gli 'sporcaccioni' in flagranza, mentre scaricano nelle campagme di Japigia rifiuti ingombranti, provenienti con ogni probabilità da precedenti attività di sgombero.

L'operazione del nucleo antidegrado dei vigili è nata proprio da alcuni annunci, spesso stampati su adesivi pubblicitari incollati su cassonetti e pali della segnaletica stradale o pubblicati in internet, relativi a servizi di sgombero: "Piccoli e grandi trasporti e sgomberi. Prezzi concorrenziali basta chiamare".

Seguendo una sorta di “filiera dell’abusivismo”, dopo aver pedinato ed intercettato in via Gentile un furgone sospetto, gli agenti della polizia locale hanno così sorpreso, in flagranza di reato, dei cittadini baresi intenti a sversare rifiuti ingombranti rivenienti da attività abituale di sgombero.

Sequestrato anche l'autocarro utilizzato, risultato scoperto dell’assicurazione R.C.Auto.