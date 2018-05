Ferito a coltellate, trovato davanti all'ingresso di una scuola: grave 45enne

Colpito al torace con un'arma da taglio, trovato davanti all'ingresso di una scuola da alcuni passanti, che hanno lanciato l'allarme. L'uomo, un 45enne della provincia di Bari, senza fissa dimora, è stato ritrovato questa mattina, poco prima delle otto, in via Oberdan, davanti all'ingresso della scuola media 'Amedeo d'Aosta'.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni cittadini, che hanno notato il corpo riverso sulla rampa per i disabili di accesso alla scuola. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri e personale del 118. L'uomo presentava ferite da arma da punta e da taglio al torace. Soccorso e trasportato al Policlinico, non sarebbe in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire l'accaduto.