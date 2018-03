Aree verdi delle rotatorie di Japigia, al via le potature: "Erba creava problemi ad automobilisti"

Tre giorni per sfalciare e potare le erbacce che ostruiscono la visuale delle rotatorie di via Caldarola. L'intervento, richiesto a gran voce dai residenti e dagli automobilisti che frequentano la trafficata arteria cittadina, è stato avviato già da oggi, come segnala il vicepresidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti. La vegetazione, oltre a creare problemi di sicurezza per i conducenti, aveva peggiorato notevolmente il decoro della zona. La manutenzione non produrrà alcun disagio alla circolazione e si "aggiunge - spiega Leonetti - alle potature fatte in via Peucetia e alle manutenzione delle aiuole delle case Arca di Viale Japigia".