Bancali abbandonati, topi e vegetazione da giungla: i residenti di via Peucetia chiedono interventi e l'Amiu risponde

Una "rigogliosa vegetazione" incolta ma anche "zanzare, blatte e topi" e bancali abbandonati gettati nelle aree verdi: è quanto accade nell'area delle ex case popolari di via Peucetia, a Japigia. A segnalarlo alcuni residenti che chiedono una manutenzione immediata e definitiva delle aree. A rispondere direttamente alle sollecitazioni dei residenti ci ha pensato il presidente dell'Amiu, Sabino Persichella: "Compiute le dovute verifiche - ha scritto su Facebook - ho accertato che si tratta di aree ex Arca acquisite al patrimonio del Comune di Bari solo da gennaio 2018. In giornata interverranno gli operatori di Amiu per rimuovere gli ingombranti". Il numero uno dell' Amiu ha poi annunciato che lunedì vi sarà un confronto con Multiservizi e Ripartizioni Comunali per concordare "le modalità d'intervento sulle aree a verde".