Japigia al setaccio dopo la scarcerazione del boss Monti: sequestrata una mitraglietta Skorpion

I controlli della polizia, anche attraverso un drone dotato di visori notturni, hanno permesso di intercettare 'movimenti sospetti' sui terrazzi di alcune palazzine in via Appulo, nella zona in cui abita il pregiudicato di recente tornato in libertà