"Troppi topi per le strade di Japigia", il Psi chiede interventi di derattizzazione in via Pitagora

"Chiediamo un'urgente derattizzazione e disinfestazione delle aree riguardanti il Quartiere Japigia" con particolare riferimentoa via Pitagora e via peucetia: lo afferma il Psi di Bari segnalando numerose lamentele dei cittadini sulla presenza dei topi nella zona, anche, come affermano gli attivisti del partito, "anche all'interno dell' Istituto comprensivo di Via Peucetia. Una situazione di pericolo igienico sanitario - spiega il segretario barese del Psi Claudio Altini . dovuta soprattutto alla mancanza di rispetto riguardante lo stoccaggio e il successivo conferimento dei rifiuti di alcuni operatori mercatali.

Chiediamo all'amministrazione comunale - conclude Altini - un intervento straordinario di derattizzazione e bonifica delle aree e maggiori controlli sul Mercato di Via Pitagora, in linea con quanto recita l'articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, soprattutto quando si parla della salute di bambini di questo quartiere.