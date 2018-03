Mercato in via Pitagora, furgoni parcheggiati nei giardini. Melini: "Aree acquisite dal Comune, ma nessun controllo"

I giardini della zona ex Arca, in via Pitagora a Japigia, "ancora una volta occupati dalle auto ed ai furgoni dei mercatali. Giardini appena sistemati già vandalizzati". A segnalare la situazione è la consigliera comunale di opposizione, Irma Melini, che attacca l'amministrazione Decaro, oggi impegnata, proprio a Japigia, con l'inaugurazione del parco di via Troisi.

"Non più tardi di due settimane fa - scrive Melini in una nota - il consiglio comunale ha deliberato l’acquisizione definitiva di quelle aree a patrimonio del Comune. Sono stati mesi e anni di battaglie anche della sottoscritta per annettere quelle aree non solo al patrimonio, ma soprattutto fra le aree manutenute dalla Multiservizi. Da gennaio finalmente la Multiservizi , con nuovo contratto, manutiene quelle aree: uno sforzo inutile se nessuno fa rispettare i luoghi pubblici".

"Solo un mese fa - prosegue - durante un question time ebbi molto da ridire pubblicamente su come questa Amministrazione tolleri l’illegalità di quella zona. I mercatali avrebbero diritto ad aree idonee per il loro commercio e i residenti avrebbero diritto a non vedersi espropriati dall’utilizzo di giardini e viabilità. Trovo vergognoso che si taccia sulla deregulation in atto sul mercato di via Pitagora, trovo vergognoso e grave che ogni settimana dei residenti debbano esporsi con segnalazioni alla stampa. Abbiamo acquisito le aree a patrimonio comunale per permettere ancora a tutti di occuparle abusivamente ? Questa è l’idea di recupero sociale di quel quartiere ? La Multiservizi deve manutenere i giardini tollerando le recinzioni private, gli orti privati e le edicole votive private? È possibile che questa Giunta dopo mie pubbliche e reiterate sollecitazioni non sia in grado di riportare dignità e legalità in quei luoghi? Japigia - conclude Melini - merita attenzione e non certo merita solo le inaugurazioni, anche perché il giorno dopo quei residenti restano soli nella giungla".