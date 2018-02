In auto con la cocaina, tenta fuga a folle velocità e si schianta contro muretto: preso 29enne

Cerca di sfuggire al controllo dei carabinieri tentando una fuga ad alta velocità per le strade cittadine. Inseguito da una pattuglia dei carabinieri, termina la corsa schiantandosi contro un muretto.

E' accaduto nella tarda mattinata nella zona di via Pezze del sole, a Japigia. Il fuggitivo, un 29enne, è stato alla fine bloccato: nella sua auto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 300 grammi di cocaina.

I carabinieri, durante l'inseguimento, hanno anche esploso un paio di colpi di pistola in aria, per indurre il fuggitivo a fermarsi. Non ci sono stati feriti.