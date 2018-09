Ragazzini nel parco di via Suglia tra schiamazzi e urla fino a notte fonda. I residenti: "Ora basta"

Schiamazzi e urla fino alle 2 di notte, con buona pace dei residenti esasperati e impossibilitati a dormire con tranquillità. Succede nel nuovo parco Troisi-Toscanini-Suglia inaugurato a inizio 2018: un abitante della zona ha ripreso la scena con il proprio cellulare, immortalando una decina di ragazzini impegnati con l'altalena e le giostre, nonostante fosse notte fonda. Un'abitudine che, secondo quanto raccontano i cittadini delle palazzine con affaccio sul giardino, è stata una costante delle serate estive.

La richiesta dei residenti al Comune

Qualcuno, esasperato dalla situazione, ha deciso di chiamare anche la Polizia Locale: "I vigili sono arrivati - affermano i residenti - ma hanno chiuso solo un cancello". Da qui la richiesta, al sindaco Antonio Decaro e al Comune, di rendere di fatto, non accessibile il parco durante le ore notturne, per evitare rumori molesti e anche rischi per i ragazzini. Nei mesi scorsi gli abitanti della zona hanno più volte denunciato la questione: "Ci sono 6 esposti alla Polizia Locale - affermano - di cui almeno uno in copia al sindaco, oltre a lettere e richieste d'incontro". Poco, secondo quanto riferiscono, sarebbe stato fatto per arginare i disagi.