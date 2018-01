Prende forma la pineta di San Luca a Japigia: "Lavori avviati, pronta entro l'estate"

Proseguono i lavori per la realizzazione della pineta di San Luca a Japigia, a circa 50 giorni dall'avvio dei cantieri che dovrebbero terminare per l'estate. Il parco vedrà 100 nuovi alberi e circa 1700 arbisti in più in una pineta già piena di piante per circa 15500 metri quadrati nel cuore del quartiere Japigia. Il progetto prevederà anche il completamento di un edificio destinato ad attività di ristorazione e spogliatoi, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione alimentato da vasche di raccolta delle acque meteoriche e un sistema di videosorveglianza di ultima generazione collegato con la centrale operativa della Polizia Locale. Nell'area verde vi saranno anche due campi sportivi polivalenti per calcetto e pallacanestro, un campo da bocce e una nuova area ludica dedicata di bambini.

Il punto sui lavori: "Dalla settimana prossima i nuovi alberi"

“Abbiamo completato il getto di sottofondo di tutte le pavimentazioni dei viali, che oramai sono pressoché definiti nella loro geometria - ha spiegato l'assessore cittadino ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso -. Manca solo lo strato superficiale in calcestruzzo architettonico, analogo a quello utilizzato per piazza IV Novembre, largo Adua e l’interno dei giardini di Isabella d’Aragona, a testimonianza della nostra attenzione per la qualità delle finiture e dei dettagli negli interventi sugli spazi pubblici, a prescindere dalla localizzazione in centro o in periferia. Lo strato superficiale verrà realizzato al termine delle operazioni di completamento dell’impianto di irrigazione e dell’impianto di illuminazione, mentre già dalle prossime settimane inizierà la piantumazione delle nuove alberature che si aggiungeranno a quelle esistenti.

Le ultime lavorazioni previste riguarderanno, invece, il completamento del manufatto edilizio centrale, che sarà completamente ristrutturato con il ripristino dei danni subiti nel tempo e la realizzazione di tutta la dotazione impiantistica e delle finiture quali intonaci, pavimentazioni serramenti e tutto quanto necessario a renderlo funzionale. L’intera area sarà dotata di un impianto di videosorveglianza costituito da 18 telecamere. Contiamo di rendere fruibile entro l’estate quello che sarà un vero e proprio bosco urbano. Subito dopo inizieremo a lavorare sul parco di via Siponto, poco distante dalla pineta di San Luca”.