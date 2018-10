Ponte tra via Omodeo e via Magna Grecia, sì i lavori di manutenzione: saranno terminati entro ottobre

Saranno avviati a giorni e termineranno entro fine ottobre, i lavori di riqualificazione delle armature metalliche del ponte 'Padre Pio' tra via Omodeo e via Magna Grecia a Bari. L'opera, che collega i quartieri Japigia e San Pasquale. ha subito, nel corso degli anni, il distacco di alcune porzioni di intonaco e copriferro dai pilastri dell’infrastruttura. Gli interventi, approvati galla Giunta comunale, costeranno 164mila euro e interesseranno i due tratti del cavalcavia.

“Abbiamo ravvisato l’opportunità di effettuare questi piccoli interventi di ripristino del copriferro del ponte - ha commentato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - che riguarderanno anche la parte della struttura che sovrasta i binari delle ferrovie Sud-Est. Si tratta di lavori strettamente necessari per salvaguardare la sicurezza degli spazi sottostanti, adibiti a circolazione stradale o ferroviaria, nonché preservare l’integrità della struttura finché sarà fruibile dato che, a seguito dello spostamento dei binari, fra qualche anno sarà demolito per far posto a un ponte più ampio, moderno e dotato di pista ciclabile e marciapiedi pedonali larghi. Terminati giorni fa i lavori su tutti i pilastri interessati dal risanamento, prevalentemente nella parte più bassa, l’azienda è al lavoro sui pulvini e su parte delle solette dal lato di Japigia. Successivamente il cantiere si sposterà sul versante di San Pasquale, per poi eseguire le lavorazioni in corrispondenza dei binari presumibilmente di, cioè quando non circolano i treni, previa intesa con i gestori della linea ferroviaria”.