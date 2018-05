Nell'appartamento oltre due chili di cocaina: "L'ho trovata davanti alla porta e l'ho presa"

Nella sua abitazione, al quartiere Japigia, i poliziotti della Squadra mobile hanno rinvenuto due parallelepipedi contenenti complessivamente kg.2,180 di cocaina e materiale per il confezionamento.

In manette è finito un 65enne, immune da precedenti di polizia, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al momento dell'arresto l'uomo ha riferito di aver rinvenuto la sostanza stupefacente e l’attrezzatura per il confezionamento davanti alla porta di casa e di averla trattenuta in quanto voleva ricavarci dei soldi essendo in difficoltà economiche.

Dopo le formalità di rito l'uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.