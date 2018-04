Due alberi d'ulivo piantati nella rotatoria di via Caldarola, Carrieri: "Verde urbano essenziale"

Due alberelli di ulivo sono stati piantati nella rotatoria all'incrocio trra via Caldarola e via Magna Grecia, nel quartiere Japigia di Bari. L'iniziativa è stata realizzata in concomitanza con la Giornata della Terra: "In un'area - spiega il consigliere comunale di centrodestra Giuseppe Carrieri - dove qualche mese fa sono stati tagliati 40 pini per far posto alle rotatorie. Un grave gesto contro l'ambiente e il verde urbano, che in modo simbolico vogliamo oggi compensare in attesa che in questa zona vengano reimpiantati le essenze promesse. Perché il verde urbano é essenziale per il benessere dei Cittadini ed é fondamentale per la tutela degli ecosistemi urbani", conclude il consigliere.