Verde e asfalto nel degrado a Japigia, i residenti: "Interventi al più presto"

Giardini "mai manutenuti con l'ultimo intervento, straordinario, che risale ad oltre sette mesi fa": ad affermarlo è la consigliera comunale Irma Melini (Scelgo Bari - Misto), che ha effettuato un sopralluogo, stamane, nella zona delle case popolari tra viale Japigia e via Pitagora "a seguito - spiega - delle lamentele di alcuni residenti. Ho verificato con gli uffici competenti che finalmente le aree, già di proprietà del Comune, sono state affidate dal 2018 alla Multiservizi con il nuovo contratto. I primi interventi finalmente inseriti nella mantunenzione ordinaria dovrebbero partire da febbraio, ma ho chiesto che si possano anche anticipare". Melini ha visionato anche l'area parcheggio di via Peucetia: "Risultati indegni - sostiene la consigliera - sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei residenti. Ovviamente tutto questo non è stato a costo zero, motivo per cui scriverò per comprenderne costi e nuovi interventi per ripristinare il manto".