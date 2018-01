L'associazione Gens Nova Onlus non si ferma: incontri su bullismo e cyberbullismo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il bullismo è “un comportamento sociale di tipo violento e intenzionale”, di natura sia fisica che psicologica. Tale fenomeno si sta, malauguratamente, diffondendo a macchia d’olio e sta interessando fette sempre più ampie di bambini e adolescenti. È caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima; tali azioni non consistono esclusivamente in aggressioni fisiche, ma possono anche essere costituite da molestie verbali, persecuzioni, generalmente effettuate nel contesto scolastico. Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno ancora più ampio del bullismo. Purtroppo è tristemente noto che la legge da sola non basta. È necessario anche operare sul piano preventivo partendo dal presupposto che la vittima di bullismo o cyber bullismo non è assolutamente in grado di uscire da sola da questa situazione: è necessario l'intervento degli adulti, che siano genitori o insegnanti. Non si possono chiudere gli occhi di fronte a tali fenomeni e occorre insegnare ai bambini che: “Non è grande chi ha bisogno di farli sentire piccoli”. Con tale obiettivo continua l’attiva opera di prevenzione del fenomeno nelle scuole della Puglia, attuata ad opera di Gens Nova onlus, attraverso la sensibilizzazione delle fasce più a rischio della popolazione. I prossimi convegni informativi e formativi organizzati dai dirigenti scolastici, in collaborazione con l’avv. Antonio Maria La Scala (Presidente Nazionale di Gens Nova Onlus e Penelope Italia Onlus), Antonio Genchi (Presidente Regionale Penelope Puglia), Nicola Leone (Segretario Gens Nova Onlus), Anna Bongallino (Referente e Responsabile di Gens Nova per progetto-scuole) e Maria De Tommaso (Consigliera Gens Nova Onlus), si svolgeranno nei seguenti istituti scolastici del territorio, secondo il seguente calendario: • Martedì 30 Gennaio 2018 – Scuola secondaria I grado “Padre Pio" c/o Sala Consiliare Comune di Altamura • Giovedì 01 Febbraio 2018 - Circolo Didattico - Sc. Sec. I grado - Via Enrico Dalfino, 1 - 70028 Sammichele Di Bari (Ba), Dirigente scolastico: Giuseppe Verni • Martedì 06 Febbraio 2018 - Istituto Comprensivo "Eleonora Duse" - Str. S. Girolamo, 38 - 70123 Bari, Dirigente scolastico: Gerardo Marchitelli