A Catino i militari dell'esercito sanificano la parrocchia di San Nicola

Il Reggimento Logistico “Pinerolo”, reparto dell’Esercito Italiano e alle dipendenze della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, è intervenuto oggi per sanificare il sagrato della chiesa ed alcuni locali della Parrocchia San Nicola Catino di Bari. La capacità di eseguire l’igienizzazione di aree comuni è un concorso pregiato che l’Esercito italiano è in grado di fornire a supporto della cittadinanza mediante l’impiego di personale qualificato disinfettore in forza alle unità operative della Forza Armata. In particolare le opere di sanificazione del Reggimento sono state effettuate con l’impiego di atomizzatori spalleggiabili a bassa pressione, assicurando la nebulizzazione di una soluzione detergente/igienizzante a base di sali di ammonio quaternario attivo sul virus SARS Cov-2. L’intera attività è stata svolta alla presenza del parroco, Don Luciano Cassano, che ha ringraziato il Colonnello Stefano Mariani, Comandante del Reggimento Logistico “Pinerolo” ed i suoi uomini per l’intervento effettuato prezioso per consentire la prossima ripresa delle celebrazioni religiose. Il Reggimento Logistico “Pinerolo” dall’inizio dell’emergenza COVID, ha inoltre messo in campo diversi assetti logistici a supporto della Protezione Civile di Bari e di Potenza per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale sanitari affluiti sull’HUB dell’aeroporto di PALESE , movimentando circa 10.000 colli in due mesi, e contribuendo al supporto logistico della ACISMOM (Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano militare Ordine di Malta) nella distribuzione di viveri di prima necessità e buoni farmaceutici nella citta di BARI. Una concorso concreto alla gestione dell'emergenza sanitaria nazionale che si inserisce nel quadro delle attività istituzionali della Forza Armata al servizio del "Sistema Paese" che ha prontamente messo in campo dall’inizio dell’emergenza come quelle di supporto alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine, al sistema sanitario nazionale,