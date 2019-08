Si staccano pietre da Lama Monachile e finiscono in mare, stop ai bagni accanto alla parete rocciosa

La Capitaneria di Porto di Monopoli ha interdetto la balneazione in un'area dell'iconica spiaggia di Lama Monachile a Polignano a Mare. La decisione è stata presa a seguito di un pezzo di roccia finito in mare dopo essersi sgretolato. L'episodio non ha, fortunatamente, provocato feriti. La disposizione prevede lo stop a "qualsiasi tipo di immersione subacquea, a qualsiasi tipo di pesca e a di navigazione (ivi comprese le attività di sosta ed ancoraggio), con qualunque tipo di unità (anche da spiaggia) ed in genere a qualunque attività inerente, anche indirettamente, l’uso del mare, ad una distanza inferiore a 10 metri dalla parete rocciosa della Lama Monachile".

L'ordinanza aggiunge che "il Comune di Polignano a Mare deve provvedere all’installazione di idonea cartellonistica monitoria e relative boe di segnalazione utili a consentire l’individuazione, a mare, dello specchio acqueo oggetto del presente provvedimento".