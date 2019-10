Lampeggianti abusivi sull'auto per dribblare il traffico: pubblica video sui social, pizzicato dalla Polstrada

Troppo traffico in strada? Basta accendere i lampeggianti per farsi spazio tra le auto, spacciandosi per un'auto civetta della polizia. Una 'trovata' (illegale e pericolosa) di cui il giovane automobilista - un 33enne residente nel Nord barese - andava così fiero da vantarsene anche sul web, postando un video sulla chat di un forum automobilistico.

E' stato proprio grazie a quel video, però, che il giovane è stato intercettato dalla polizia stradale. Le immagini, infatti, sono state notate anche da alcuni agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che hanno allertato gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per la Puglia di Bari. Immediate le indagini che hanno permesso di smascherare il furbetto, celatosi sul web con un falso nick name, e di fargli una sorpresa presso la sua abitazione. Gli agenti, analizzando la vettura, hanno così individuato, nella calandra del radiatore due dispositivi a led intermittenti a luce blu, non dissimili a quelli in uso alle auto civetta delle Forze dell’ordine, perfettamente comandati al ‘bisogno’ da un microinterruttore sistemato in posizione nascosta sotto al piantone di sterzo della macchina. Inevitabili quindi il sequestro dell’intero apparato e la denuncia per possesso di segni distintivi della polizia e conseguente segnalazione al competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri della condotta del 33enne.

La Polizia Stradale evidenzia che tale condotta - oltre a costituire reato - di fatto avrebbe messo seriamente in pericolo la circolazione stradale atteso che l’utilizzo dei citati dispositivi sono consentiti solo ai conducenti dei veicoli delle forze di polizia e soccorso pubblico e solo in presenza di particolari condizioni di emergenza compatibili al primario interesse della pubblica sicurezza.