Triggiano, lampione 'crolla' su un'auto, intervengono i vigili del fuoco: nessun ferito

A farlo cedere potrebbe essere stato il forte vento che nella notte - ma anche nella prima mattinata - ha imperversato nella provincia di Bari. E' stato sicuramente un risveglio particolare per i residenti di via Lame, a Triggiano. In mattinata un palo della luce installato sul marciapiede è crollato, finendo su un'auto parcheggiata lì vicino.

A segnalare l'incidente sono stati i residenti, che hanno subito allertato i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Non si segnalano feriti per l'incidente.

Gli altri interventi

Mattinata complicata per il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che è dovuto intervenire diverse volte su Bari e nelle città della provincia per i danni causati dal forte vento. "Sono stati segnalati diversi casi di cornicioni pericolanti - spiegano dal Comando - e di alberi crollati in strada".