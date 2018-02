Lampioni accesi anche di giorno in via Hahnemann, i residenti: "Risolto un problema, ne creano un altro"

Nel giro di cinque mesi i residenti di via Hahnemann, strada alle spalle dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Mungivacca, passano dal camminare al buio al vivere...con troppa luce. Dopo la segnalazione dello scorso settembre sul malfunzionamento di 20 lampioni, infatti, il problema è stato risolto fin troppo bene dall'amministrazione.

Lampioni sempre accesi

Come raccontano i residenti, infatti, da una quindicina di giorni la pubblica illuminazione è sempre attiva, anche nelle ore mattutine. Alcuni lampioni rimangono accesi in pieno giorni, con grande spreco di spesa pubblica. Una situazione che ha nuovamente infastidito coloro che abitano nelle vicine palazzine, ormai abituati a combattere con i disservizi. E a poco sono servite le segnalazioni fatte al Comune negli scorsi giorni.

"Chiediamo all'amministrazione che il problema venga risolto e si torni ad attivare i pali della pubblica illuminazione nelle ore serali, come in tutte le altre aree della città" raccontano i residenti, riuniti nel comitato Contrada Barone. "Dopo i tanti disagi degli scorsi mesi per la strada al buio, ora ci troviamo nella situazione opposta. Questo è assurdo, non si possono risolvere i problemi agli impianti una volta per tutte?".

