Lancia bottiglia contro bar, rissa notturna nel quartiere Umbertino: arrivano Polizia e 118

Nottata movimentata nel quartiere Umbertino di Bari: un uomo, probabilmente di origini straniere avrebbe prima urlato e poi lanciato una bottiglia di vetro (precedentemente rotta), verso un bar nelle vicinanze di largo Adua. Dal locale sarebbero uscite delle persone e la discussione proseguita, con toni sempre più accesi, su via Abbrescia, vicino alla chiesa della Beata Vergine Immacolata. La scena è stata notata dai residenti che hanno allertato Polizia e ambulanze del 118, con gli operatori che hanno medicato i protagonisti del diverbio sfociato in rissa. Un episodio simile si era verificato nello stesso isolato, alcuni giorni prima Gli abitanti della zona, da tempo, denunciano schiamazzi e movida 'selvaggia' in un quartiere sempre più frequentato nelle ore notturne.