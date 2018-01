Lanciano 4 kg di droga dal finestrino, inseguimento per le vie di Triggiano: due arresti

I Carabinieri hanno arrestato, a Triggiano, un 31enne e un 36enne, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: i due erano a bordo di un'auto su via Virgilio quando i militari, nel corso di controlli antidroga, hanno intimato l'alt. Il conducente del veicolo ha quindi provato a cambiare repentinamente direzione, percorrendo una strada sottomano. Il passeggero, nel frattempo, avrebe gettato dal finestrino una busta nera di grosse dimensioni, ritrovata poco dopo: all'interno vi erano 4 confezioni sigillate di marijuana, per un peso complessivo di 4 kg. I due sono stati bloccati dopo un breve inseguimento e quindi condotti nel carcere di Bari.