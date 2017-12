Lancio di oggetti e petardi durante il derby Bari-Foggia: denuncia e Daspo per nove tifosi

Nove tifosi - sei foggiani e tre baresi - sono stati denunciati e colpiti da Daspo per gli episodi verificatisi durante il derby Bari-Foggia dello scorso 26 novembre.

Il lancio di oggetti e il petardo contro lo steward

La polizia ha identificato infatti i presunti resposabili del fitto lancio di oggetti, compresi petardi, tra le due tifoserie, verificatosi in particolare subito dopo il gol che ha sancito la vittoria dei biancorossi per 1 a 0. In particolare, un petardo lanciato dal settore occupato dai tifosi del Foggia è esploso vicino ad uno steward, che arginava il tentativo di alcuni tifosi del Bari di avvicinarsi pericolosamente al settore ospiti con il fine di provocare i tifosi foggiani, procurandogli ferite.

Le indagini

A seguito dell’attività investigativa condotta da personale della Digos di Bari, con la collaborazione della Digos di Foggia e con l’ausilio tecnico del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica, attraverso l’esame delle videoriprese effettuate dal personale e dall’impianto di videosorveglianza dello stadio San Nicola, si è giunti alla identificazione di alcuni dei responsabili degli episodi.

I provvedimenti

In particolare, sono state segnalate all'Autorità giudiziaria, a vario titolo, 9 persone, di cui 6 tifosi del Foggia e 3 del Bari, per i reati di “lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive”, “violenza e minaccia nei confronti degli steward”, “possesso ed utilizzo di artifizi durante le manifestazioni sportive” e “lesioni personali”. Nei confronti degli autori degli illeciti penali sono stati adottati anche provvedimenti amministrativi di D.A.SPO. (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) ai sensi dell’art. 6 della legge 401/89 per un periodo di tre anni.