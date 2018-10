Vandalizzata la lapide dedicata ad Aldo Moro, interviene il Comune: "Domani il ripristino"

Sarà riparata domani dal Comune la lapide di piazza Moro, dedicata allo statista pugliese, vandalizzata e distrutta da ignoti. Sull'episodio è intervenuto il sindaco Decaro: “Lo scellerato atto vandalico che ha danneggiato la lapide dedicata ad Aldo Moro è sintomo dell'assoluta mancanza di rispetto per i beni comuni e della scarsa conoscenza della storia del nostro Paese - commenta amareggiato il primo cittadino -. Per questo motivo è ancora più importante ripristinare già domani la lapide che non è soltanto un simbolo fisico ma la testimonianza del ricordo di un uomo e di un personaggio politico integerrimo, che con la sua coerenza e il suo operato ha segnato profondamente la storia dell’Italia tutta. Di fronte al ripetersi di gesti vandalici ai danni della cosa pubblica e dei monumenti cittadini è necessario sostenere con forza la proposta di legge per l'educazione alla cittadinanza attiva promossa dall'Anci con l'obiettivo di educare i nostri ragazzi fin dai primi cicli scolastici al senso di responsabilità e al rispetto reciproco e di promuovere lo sviluppo civico e il valore della memoria a vantaggio dell'intera comunità".