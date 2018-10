Il monumento di Aldo Moro in piazza Moro preda dei vandali: devastata la lapide

Finisce a terra, spezzata in più parti, la lapide del monumento dedicato allo statista Aldo Moro in piazza Moro. A dare notizia dell'atto vandalico nel cuore del quartiere Murattiano, sono i residenti riuniti nel Comitato di piazza Umberto, che questa mattinta hanno scattato diverse foto per testimoniare lo stato del monumento in onore dello statista.

Un terribile atto che si aggiunge ai tanti problemi più volte denunciati da coloro che frequentano anche il vicino giardino di piazza Umberto: dai rifiuti lasciati tra panchine e cespugli ai vestiti abbandonati sugli alberi. "E' una lotta all'infinito che resta senza risposte - ricorda il presidente del Comitato, Lorenzo Scarcelli -, non si possono lasciare questi giardini in queste condizioni. Siamo all'ingresso di via Sparano, questo è il biglietto da visita di questa città. Noi speriamo che, una volta terminata via Sparano, ci si dedichi seriamente ala riqualificazione di queste aree verdi".