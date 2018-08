Lastre di vetro tra marciapiede e bidoni in via Crispi: "Lì dalla metà di luglio"

Giacciono lì da metà luglio, senza che siano stati raccolti, con il rischio che qualcuno possa inciampare e tagliarsi. In via Francesco Crispi, nel cuore del quartiere Libertà di Bari. come segnalano alcuni residenti della zona, alcune grandi lastre di vetro sono ancora appoggiate sull'asfalto, a due passi da marciapiede e cassonetti. Gli abitanti della zona si chiedono se e quando verranno finalmente smaltite.