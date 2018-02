Lavoratori in nero, aziende al setaccio: multe per 85 imprenditori

Una maglieria nel nord barese completamente sconosciuta al Fisco, in cui erano impiegati cinque lavoratori in nero. E ancora un call center, con 54 dipendenti, la cui posizione lavoratoriva è risultata non chiara, e attualmente al centro di ulteriori accertamenti. Sono alcuni dei casi emersi durante i controlli messi in atto dalla Finanza negli ultimi due giorni di gennaio, nell'ambito delle operazioni di contrasto al lavoro neo e irregolare.

Aziende al setaccio: lavoratori irregolari scoperti e imprenditori multati

Gli accertamenti hanno riguardato tutte le province pugliesi. Su 199 interventi effettuati, in aziende operanti in diversi settori, sono stati scoperti complessivamente 162 lavoratori impiegati totalmente in nero, mentre per altri sette la posizione lavorativa è risultata irregolare. 85 in tutto i datori di lavoro verbalizzati. 280 invece sono le posizioni lavorative ancora in fase di definizione, per le quali sono necessari ulteriori accertamenti.