Lavori Aqp in via Capruzzi: pressione ridotta, possibili disagi in alcuni quartieri

Pressione idrica ridotta nella notte, con conseguenti disagi in alcuni quartieri, per consentire ad Aqp gli interventi di riparazione su una condotta idrica su via Capruzzi (in corrispondenza degli incroci con via Giulio Petroni e Largo Sorrentino), che alimenta diverse zone della città.

Acqua ridotta per 7 ore: i quartieri interessati

I lavori verranno eseguiti nella notte e proseguiranno ininterrottamente fino al ripristino della regolare funzionalità della condotta, al fine di limitare al minimo i disagi per i cittadini. Per consentire l’intervento, l’erogazione idrica sarà ridotta nei valori di pressione in diverse zone dei quartieri Libertà, Murat, Borgo Antico, Madonnella, Carrassi e San Pasquale. La riduzione di pressione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle ore 22:00 del giorno 25 luglio 2019 con ripristino alle ore 5:00 del giorno 26 luglio 2019.

Le raccomandazioni di Aqp

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Si ricorda ai residenti dei suddetti stabili di fare scorta di acqua prima dell’avvio dell’intervento. Tali disagi potrebbero proseguire oltre l’orario previsto di fine lavori. Occorre, infatti, aspettare che in tutta la rete si ripristinino le condizioni di flusso sufficienti a garantire la giusta pressione. In pratica è necessario del tempo perché le reti si riempiano nuovamente, e la velocità di riempimento è legata anche ai consumi degli utenti. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.