Piazza Diaz si prepara a ospitare il Papa: il maxi palco prende forma sulla rotonda del lungomare

Grandi manovre in piazza Diaz, in vista del maxi evento che sabato 7 luglio è in programma sul lungomare monumentale di Bari: la visita di Papa Francesco. Il Pontefice torna nel Barese, dopo l'incontro ad aprile scorso a Molfetta. Sul palco che gli operai stanno montando sulla rotonda a ridosso del mare di Madonnella, Bergoglio terrà un momento di preghiera collettiva con la cittadinanza e i fedeli per la pace in Medio Oriente, una volta terminato l'incontro con i patriarchi della Chiesa Ortodossa.

Strade chiuse e controlli di sicurezza

Come immaginabile, l'area del Murattiano dove transiterà e sosterà il Santo Padre sarà totalmente chiusa al traffico, con i primi divieti di fermata e sosta pronti a scattare già nella giornata precedente alla visita. Imponenti anche le misure di sicurezza, per garantire il corretto svolgimento dell'evento: dai pass identificativi per tutti coloro che dovranno accedere all''area rossa' ai metal detector ad ogni varco per il controllo dei flussi di fedeli. E' stato anche realizzato uno speciale vademecum per i pellegrini dall'Arcidiocesi di Bari-Bitonto che sta organizzando l'evento.

Il piano trasporti su ferrovia

Visto il grande afflusso di veicoli privati previsti, il Comune di Bari ha approntato uno speciale piano trasporti per agevolare coloro che vorranno raggiungere la città con il treno, istituendo una serie di corse aggiuntive da tutte le province pugliesi. Potenziato anche il trasporto pubblico in città, con parcheggi specifici per i bus che raggiungeranno il centro.