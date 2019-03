Japigia, dopo 50 anni l'asfalto in via De Lilla: operai di Open Fiber al lavoro

Arriva il nuovo asfalto in via Mario e Severina De Lilla, a Japigia. Un'opera che residenti e ambulanti del vicino mercato di via Pitagora aspettavano da decenni, per la precisione da 50 anni. A comunicarlo è il vicepresidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, che ha postato una foto sui social con gli operai al lavoro. La posa del nuovo asfalto sta venendo realizzata dagli operai del progetto 'Enel Open Fiber', con cui in tutta la città si sta installando la fibra ottica, per poi procedere a una nuova asfaltatura delle vie interessate dei lavori.

Un'azione possibile grazie a un'azione del Comune: "È solo dal primo gennaio 2018 - spiega Leonetti - che il Comune di Bari esegue la manutenzione

tra le case Arca del quartiere Japigia". Questo dopo l'approvazione da parte della Giunta della delibera con cui si è accettato il passaggio in comodato d'uso per le aree che circondano le case popolari.