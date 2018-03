Progetto Enel Open Fiber, prosegue la riasfaltatura in via Napoli: "Lavori in città completati entro fine anno"

Continuano in città le operazioni di riasfaltatura delle strade dove è stata posata la fibra ottica dell'Enel, nell'ambito del progetto Enel Open Fiber. L'ultima via interessata dai lavori è via Napoli, dove da ieri gli operai sono al lavoro per la posa del nuovo asfalto sui 10mila metri quadrati di carreggiata in cui ci sono stati degli scavi.

L’intervento è eseguito da Enel Open Fiber che, dopo lo scavo della super fibra e i ripristini provvisori, è ora impegnata nei ripristini definitivi del manto stradale, operazione che, in alcuni casi, come questo, riguarda l’intera larghezza della carreggiata: in via Napoli il tratto in questione è lungo circa un chilometro.

"I lavori per la posa della fibra ottica saranno completati entro fine anno" spiega il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Via Napoli in questo è una crocevia importante, visti "i flussi di traffico sulla strada che costituisce una delle principali arterie di ingresso/uscita dalla città in direzione nord" conclude il primo cittadino.

La prossima settimana si procederà al rifacimento della nuova segnaletica orizzontale, ultimo intervento previsto sulla strada. Un intervento che va a favore anche di cittadini e automobilisti, che, come spiegano da Palazzo di città "lamentavano sia l’eccessiva rumorosità correlata al transito dei mezzi pesanti sulla vecchia pavimentazione, particolarmente ammalorata, sia condizioni di discomfort alla guida”.