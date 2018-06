Si rompe una macchina per la produzione del bitume: traffico in tilt per lavori in corso sulla tangenziale

Traffico in tilt sulla tangenziale di Bari per il guasto al macchinario i produzione del bitume durante i lavori di asfaltatura in corso in direzione Foggia. I disagi sono stati riscontrati in mattinata tra gli svincoli di Carrassi e Santa Caterina: gli interventi, che normalmente avvengono nella notte, sono stati quindi ritardati, obbligando gli operai a lavorare su una delle tre carreggiate e restringendo quindi lo spazio dedicato alle auto.

Sul posto è presente il personale Anas, per facilitare le operazioni di gestione del traffico. La situazione dovrebbe migliorare intorno alle 11, quando è prevista la fine degli interventi.