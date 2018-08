Cantieri senza sosta sulla Statale 96 tra Bari ed Altamura: nuovo tratto pronto per fine anno

Sarà ultimato entro l'anno ol tratto di 9 km tra la variante di Toritto e Modugno della Statale 96 che collega Bari ad Altamura e poi, attraverso la Ss 99, a Matera: è quanto emerso dal sopralluogo di questa mattina del ministro per il Sud, Barbara Lezzi e di dirigenti e tecnici dell'Anas. I cantieri, del valore di 110 milioni di euro, si inseriscono nell'itinerario che dal capoluogo pugliese raggiunge la Murgia e la Città dei Sassi, Capitale Europea della Cultura 2019. Tra le opere ormai quasi pronte, anche la variante di Palo del Colle, il nuovo svincolo di Grumo e la riqualificazione di quello di Modugno. Entro i primi mesi del prossimo anno, invece, sarà completato anche un tratto da 3,7 km dall'inizio della variante di Altamura all'innesto con la Statale 99 'di Matera' già ammodernata e a 4 corsie dal 2010: i lavori, in questo caso, costeranno 30 milioni di euro e vedranno anche la ricostruzione del viadotto Fornace. Aggiudicato, invece, il completamento del tratto tra Toritto ed Altamura per altri 6,5 km, del costo di 22 milioni di euro.