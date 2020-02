Nuove giostrine in largo Santa Chiara a Bari Vecchia. Il Comune: "Idea trasferimento nel vicino giardino del Provveditorato"

Sono quasi terminati i lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche in largo Santa Chiara a Bari Vecchia, nelle vicinanze del castello Svevo. Gli interventi hanno visto il ripristino di due giochi, uno scivolo e una giostra a molla, e la sostituzione della vecchia altalena con una nuova dotata di doppia seduta. In corso, invece, i lavori relativi alla pavimentazione antitrauma che sarà sostituita nei punti in cui presenta segni di usura e ricoperta da uno strato superficiale in gomma, di circa 2 centimetri, per creare un effetto omogeneo.

“L’area di Santa Chiara rappresenta il primo spazio destinato ai bambini di Bari vecchia - commenta Giuseppe Galasso -. L’idea è quella di trasferire quest’area ludica all’interno del giardino vicino al Provveditorato delle opere pubbliche, che ricade nell’area del futuro parco del castello. Lo faremo quanto prima, ampliando la dotazione di attrezzature ludiche, in modo tale da offrire ai più piccoli uno spazio attrezzato nel verde”.

“La riqualificazione di questo spazio ludico per bambini, realizzata con i fondi dell’accordo quadro per l’arredo urbano, è un intervento importante perché finalmente possiamo riqualificare un’area gioco in favore dei bambini che vivono a Bari vecchia - dichiara Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio I -. Ritagliare sempre più spazi aggregativi, in un quartiere così complicato urbanisticamente, rappresenta una buona pratica in cui perseverare. Il sogno è quello di vedere, quanto prima, lo spostamento di queste installazioni all’interno dei giardini del provveditorato, che associazioni e cittadini, da tanti anni, in sinergia con il Comune di Bari, cercano di rendere fruibili a tutta la città”.