Giù un altro capannone, la bonifica della Fibronit va avanti: "Oggi non fa più paura"

Proseguono senza sosta i lavori per la bonifica definitiva dell'ex Fibronit. Dopo il recente abbattimento di parte di uno dei muri perimetrali, ormai pericolante, un altro capannone dell'ex 'fabbrica della morte' è stato demolito. Un altro passo in avanti verso la messa in sicurezza permanente dell'area, salutato dal sindaco Decaro con un post su Facebook: " Ormai la Fibronit non fa più paura".