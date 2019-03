Giù i muri dall'ex Caserma Rossani, Decaro: "Dalla prossima settimana i lavori per il Polo Bibliotecario"

Iniziano a cadere i muri che delimitano l'area della Caserma Rossani, con le ruspe al lavoro per trasformarlo da "spazio chiuso da tempo, in un grande parco nel cuore della città". Parola di Antonio Decaro. È il primo cittadino a spiegare come avanzeranno i lavori nell'area di 30mila mq, partiti a febbraio scorso per restituire un nuovo 'polmone verde' alla città. Interventi finanziati con un milione di euro, che serviranno ad eliminare una struttura ormai in disuso per sostituirla con un'area dove ci sarà "solo verde, spazi per lo sport e per stare insieme" assicura Decaro, che su Facebook posta anche una foto relativa ai lavori in corso, che dovrebbero durare 300 giorni in totale.

Il decimo parco urbano barese: una nuova vita per un'area chiusa dal 1991 e per 28 anni era rimasta un rudere con una grande piastra di cemento realizzata per quella che sarebbe dovuta essere la 'Città di Federico', ospitando anche una buca per l'orchestra, che sarà riutilizzata per creare una pista da skate.

Il Polo Bibliotecario Regionale e l'Accademia delle Belle Arti

Non solo verde e playground, ci sarà spazio anche per la cultura nel Parco Rossani. I due edifici che ospitavano le caserme, infatti, saranno riqualificati per ospitare il Polo Bibliotecario regionale, i cui interventi dovrebbero verosimilmente essere completati entro la fine del 2021, con un costo di circa 9,7 milioni di euro. Lavori che partiranno dalla prossima settimana, come assicura Decaro.

Nelle altre caserme dell'area, invece, sorgerà la nuova sede dell'Accademia delle Belle Arti, i cui lavori non peseranno sulle casse del Comune, ma saranno coperti da un finanziamento statale. "La Rossani - conclude il primo cittadino - si sta trasformando in un luogo dedicato alle arti, alla cultura e al benessere".