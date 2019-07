Un parcheggio per il cimitero di Torre a Mare, l'ipotesi al vaglio del Comune

Non solo gli interventi di manutenzione da eseguire nei prossimi giorni, ma anche l'ipotesi di sfruttare un suolo di proprietà comunale a ridosso del cimitero per realizzare un parcheggio al servizio della necropoli di Torre a Mare. Sono stati questi gli argomenti affrontati durante il sopralluogo nel cimitero dell'ex frazione dell'assessore al Patrimonio Vito Lacoppola, accompagnato dai tecnici del Comune e dal presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti.

Gli interventi per il cimitero di Torre a Mare

Gli interventi programmati riguardano il ripristino di una rampa interna al cimitero per il transito delle persone con disabilità, la sostituzione dei due cancelli di ingresso deteriorati dalla ruggine e l’installazione di due nuovi lampioni della pubblica illuminazione al posto dei precedenti oggetto di atti vandalici. A breve inoltre, su un campo assegnato in concessione ad un’associazione privata, a fronte di un corrispettivo in favore del Comune di Bari di 500mila euro, si aprirà il cantiere per la realizzazione di 1.500 nuovi loculi, il 15% dei quali resterà nella disponibilità del Comune che procederà a gestirne il 10% direttamente, riservando il restante 5% alle esequie delle persone indigenti. Infine, l’impegno assunto dall'assessore a valutare la fattibilità di un parcheggio su un suolo di proprietà comunale a ridosso del cimitero, in adiacenza alla nuova strada del sottopasso ferroviario ora in via di realizzazione.

I sopralluoghi a Ceglie e Carbonara

In mattinata Lacoppola si è recato anche presso i cimiteri di Ceglie e Carbonara. Per quanto riguarda il primo, l'assessore rende noto che "a breve l’ossario troverà posto all’interno di una cappella esistente e inutilizzata rispondendo ad una esigenza particolarmente sentita dai residenti del quartiere. Un altro intervento molto atteso riguarderà la realizzazione, già programmata nel mese di settembre, di passerelle in mattoni e percorsi in materiale stabilizzato nelle aree di recente edificazione del cimitero dove si rilevano problemi di ristagni d’acqua in occasione di forte pioggia. Infine, è stato approvato il progetto che andrà in gara e consentirà l’esecuzione di 600 tra nuovi loculi e urne funerarie". In ultimo, l’assessore si è recato nel cimitero di Carbonara dove a breve saranno disponibili due campi per l’ampliamento dei servizi cimiteriali. "Il sopralluogo odierno ha evidenziato nel complesso un buono stato manutentivo delle necropoli delle ex frazioni - ha commentato Vito Lacoppola - e ci ha consentito di prendere impegni a breve termine per la risoluzione di alcune criticità esistenti. Mi sono impegnato con i residenti di Torre a Mare a valutare nel dettaglio la possibilità di realizzare un’area parcheggio nei pressi del cimitero, soluzione necessaria per decongestionare il traffico e offrire ai familiari dei defunti, soprattutto a cavallo del ponte di Ognissanti, un modo per lasciare l’auto in tutta tranquillità. Domani completerò questo primo giro di ricognizione recandomi nei cimiteri di Palese e Santo Spirito. Ringrazio il direttore Milella e i tecnici della ripartizione IVOP per la piena collaborazione dimostrata".