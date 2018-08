Acquedotto rurale delle Murge 'in panne', rubinetti ancora a secco in sei città: "Tubi corrosi"

"Ad oggi non è possibile indicare un riferimento temporale entro il quale sarà possibile normalizzare l'erogazione idrica". La cattiva notizia arriva con una nota del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, che gestisce l'Acquedotto rurale delle Murge, da tempo soggetto a lavori di manutenzione, che finora hanno limitato l'acqua erogata a 30 litri al secondo. "Certamente non sufficienti a garantire il soddisfacimento delle utenze alte" spiega il Consorzio. Problema che nel Barese tocca i Comuni di Noci, Gioia del Colle, Putignano, Castellana, Sammichele e Turi.

A far protrarre i lavori - e di conseguenza la scarsa erogazione dell'acqua anche per le abitazioni - è lo stato attuale delle condutture, che risulterebbero "in avanzato stato di corrosione", tanto da compromettere l'erogazione del servizio idrico potabile.