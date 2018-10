Si rompe tubo della fogna in corso Sonnino: operai al lavoro, cambiano i percorsi dei bus

Bus Amtab deviati in corso Sonnino per consentire l'intervento dei tecnici Aqp, dopo la perdita da un tubo della fogna nera segnalato in mattinata da alcuni residenti. Per consentire lo svolgimento dei lavori è stato necessario chiudere al traffico un tratto della strada e sono state previste variazioni di percorso per cinque linee Amtab, con effetto immediato e fino al termine delle esigenze.

Linea 2: in direzione C.S. Polivalente Japigia i bus effettueranno il percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario;

Linea 2/: in direzione via Conenna: i bus effettueranno il percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario;



Linea 10: in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus effettueranno il percorso ordinario; in direzione via C. Rosalba - Parco Domingo: i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario;



Linea 14: in direzione Via Degli Oleandri - Z.I.: i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario; in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus effettueranno il percorso ordinario;



Linea 25: in direzione Via Degli Oleandri - Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario; in direzione piazza Luigi di Savoia: i bus, giunti sul ponte Giuseppe Garibaldi, svolteranno a sinistra per lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, con ripresa del percorso ordinario;



Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito internet aziendale www.amtab.it e/o richieste agli Operatori del Numero Verde al numero 800450444.