Lavori Enel Open Fiber nei quartieri cittadini, 190 strade ripristinate dopo i cantieri della superfibra

Circa 190 strade sono state ripristinate da Enel Open Fiber dopo i lavori di installazione della superfibra realizzati nei mesi scorsi per il progetto OpEn Fiber. Complessivamente sono stati asfaltati 80 km di strade, per circa 276mila mq di manto d'asfalto già posati. Il 70% del progetto complessivo è stato avviato: l'investimento di Enel è di 40 milioni di euro per 1200 km di rete. Il maggior numero di ripristini è stato regsistrato a Poggiofranco, Japigia e San Pasquale, rispettivamente con 57, 42 e 40 strade. Gli interventi sono stati effettuati, mediamente, tra i 90 e i 120 giorni da quelli della rottura per posare la fibra. I lavori prevedono la rimozione della vecchia pavimentazione in asfalto con la posa della nuova e il riposizionamento di pozzetti e tombini. Gli interventi riguardano prevalentemente la semicarreggiata stradale. In caso di via più piccole, i lavori riguardano tutta la porzione di carreggiata.

Di seguito la lista degli interventi resa nota dal Comune

LIBERTÀ

Via Tommaso Fiore, dal Ponte Adriatico a incrocio Via Napoli

Via Grandi, da Via Napoli a Via Oreste

Via Oreste, da Via Grandi a Via Brigata Regina

Via Vittorio Veneto, da Via Brigata Regina a Piazza Massari

Via Brigata Regina, da Via Vittorio Veneto a Via Crispi

Via Brigata Bari, da Via Crispi al sottopasso Viale Pasteur

Via Brigata Bari, complanare esterna al sottopasso di Viale Pasteur

Via Crispi, dal rondò di Via Nazarianth a Via Brigata Regina

Via Mario Pagano, dal rondò di Via Nazarianth a Via Brigata Regina

Via Nazarianth, dal rondò di Largo Crispi al rondò del Ponte Adriatico (lato Tribunale)

Via della Carboneria, dal rondò del Ponte Adriatico a Via Brigata Regina

Via Lopez, da Via Brigata Regina a Via Curzio Dei Mille

Via Costa, da Via Lopez a Via Napoli

Via Curzio dei Mille, da Corso della Carboneria a Via Napoli

Via Pasquale Paoli, da Via Giovacchini a Via Napoli

Via Giovacchini, da Via Pasquale Paoli a Via Curzio dei Mille

Via Ricciotto Canudo, da Via Napoli a Via Scacchi

Via Babudri, dalla strada senza uscita a via Brigata Regina

Via Napoli, da via T. Fiore a Via Ravanas

Via Ravanas, da Largo Colonnello Trizio a Via F. Crispi

Corso Mazzini, da Via B. Regina a Via Trevisani e relativa complanare (dx e sx)

Via M. Fiorino, da Via E. Fieramosca a Corso Mazzini

Via E. Fieramosca, da Piazza disfida di Barletta a Via F. Crispi

Via Repubblica Napoletana, da Via Crispi a Via Netti

Via N. De Rossi, da Via Crispi a Via Repubblica Napoletana compresa relativa traversa

Via De Crescenzio, da Via N. De Rossi alla fine della strada

Via Jatta, da Via Bottego a Via E. Fieramosca

Via Bottego, da Corso Mazzini a Via F. Crispi

Via Mirenghi, da Corso Mazzini a Via F. Crispi

Via A. Garibaldi, da Via Napoli a Corso Mazzini

Via Porcelli, da Via Jatta a Via F. Crispi

Via Rogadeo, da Via Jatta a Via Netti

Via Netti, da Via B. Regina a Via Porcelli

Via Netti, da Via Mirenghi a Via Bottego

Via Bovio, da Via Malta a Via Libertà

Via Malta, da Via Crispi fino al civ. 6

Via Trevisani, da Via Mazzini al civ. 99

Via Indipendenza, da Via Nicolai al civ. 49

Via Fratelli Bandiera, da Via Crispi a Via Bovio

Via Costantino, da Via F. Crispi a Via Bovio

Via Libertà, da Via Bovio a Via Nicolai

Via P. Amedeo, da Via Libertà a Via B. Regina

JAPIGIA

Via Caldarola, da Via Vittorio Veneto all’ incrocio con Via Peucetia

Via Caldarola, da Via Toscanini a Via Martiri di Marzabotto

Via Caldarola, da Via Magna Grecia a Via Aristosseno

Via Toscanini, da Via P. Aquilino a Via Caldarola

Via T. Suglia, da Via Toscanini alla fine della strada

Via T. Suglia e traverse interne

Via G. La Pira, da Via G. Appulo a Via G. Rocca

Via G. Rocca, da Via La Pira a Via Archimede

Via Peucetia, da Via Caldarola a Via Caduti Partigiani

Via Cavalieri Vittorio Veneto, da Via Caduti Partigiani a Via Salvo D'Acquisto

Via Maresciallo Vittorio Maggiore (tratto iniziale con angolo Via Caldarola)

Via Kolbe, da Via Caldarola a Via Salapia

Via Eraclide (tratto iniziale con angolo Via Caldarola)

Via Magna Grecia (tratto iniziale con angolo Via Caldarola)

Complanare Via Magna Grecia, da Via Merloni a Via Caldarola

POGGIOFRANCO

Via Camillo Rosalba, da Via Santa Scolastica a Via Dell’Andro

Viale Nicola Dell’Andro, da Via Rosalba a Via Don Guanella

Via Madre Teresa di Calcutta, da Viale De Laurentis a Via Tauro

Via Escrivà, da Via Madre Teresa di Calcutta a Via Salvatore Matarrese

Via Tauro da Via Madre Teresa di Calcutta a Via Martin Luther King

Via Martin Luther King, da Via Giulio Petroni a Via Camillo Rosalba

Via R. Kennedy, da Via Martin Luther King al rondò

Via Che Guevara, da Viale J. F. Kennedy al rondò

Viale J. F. Kennedy, da Via R. Kennedy a Via Camillo Rosalba

Via Camillo Rosalba, dal civ. 47 di Via Camillo Rosalba a Via Bonomo

Via Camillo Rosalba, da Via Escrivà a Via Bonomo

Traversa al civ. 41 di Via Camillo Rosalba, da fronte Via J.F. Kennedy a fine tratto

Via M. Amoruso, da Via J. F. Kennedy a civ. 7 di Via M. Amoruso

Via A. Favia, da Via Mauro Amoruso a Viale Papa Pio XII

Via Arcidiacono Giovanni, da Viale Papa Pio XII a Viale J. F. Kennedy

Via Papa Innocenzo XII, da Via Arcidiacono Giovanni a Via Niceforo

Via Niceforo, dalla scuola “Anna Frank” a Viale J. F. Kennedy

Via S. Lioce dal civ. 75 di Via S. Lioce a Viale J. F. Kennedy

Via Papa Pio XII, da Via Papa Giovanni XXIII a Viale J. F. Kennedy

Viale J. F. Kennedy, da Via G. Petroni a Viale Papa Pio XII

Via J. Palach, da Via Martin Luther King a Viale J. F. Kennedy

Viale Papa Giovanni XXIII, da Via O. Flacco a Via Niceforo

Via Sergio Pansini, da Via Niceforo a Via Pio XII

Via Saverio Lioce, da Via Innocenzo XII a Via Che Guevara

Viale J. F. Kennedy, dal civ. 51 di Viale J.F. Kennedy a Corso A. De Gasperi

Traversa I De Angelis, da Via Paolo VI a Via G. Petroni

Traversa II De Angelis, da Via Paolo VI a Via G. Petroni

Viale Lucarelli, dal civ. 8 di Via Lucarelli a Via G. Petroni

Via Don Guanella, da Via Lucarelli a Piazzale Mater Ecclesiae

Via Don Guanella, dal civ. 8/d di Via Don Guanella a Via Lucarelli civ. 13/c

Via Papa Giovanni I, da Piazzale Mater Ecclesiae a civ. 6/n 12/b e Via San Candida

Via Metodio e Cirillo, da Piazzale Mater Ecclesia a Via Dioguardi

Via D'Aquino, da Via Dioguardi a Via Camillo Rosalba

Via Dioguardi, da Piazzale Mater Ecclesiae a Viale De Laurentis

Viale De Laurentis, da Via Dioguardi a Via Mitolo

Via Mitolo, dal civ. 3 di Via Mitolo a Viale De Laurentis

Via Viale De Laurentis, da Via Dioguardi a Via Madre Teresa di Calcutta

Stradella Del Caffè

Via Di Cagno

Via Carrante, dal civ. 2 di Via Carrante a Via Dioguardi

Via G. Petroni, dal civ. 120 a Via Pende

Via G. Petroni, da Via Pende a Via Lasorsa

Via G. Petroni, da Via Lasorsa a Viale J. F. Kennedy

Via Giulio Pertroni, da Via Urbano VI a Via Innocenzo XII

Via Giulio Petroni, da Via degli Alfaraniti a Via Urbano VI

Viale Concilio Vaticano II, da Via Benedetto XIII a Via Urbano VI

Viale Concilio Vaticano II, da Via Innocenzo XII a Via Urbano VI

Via Viale Concilio Vaticano II, da Via Urbano VI a Via Modugno

Via Papa Giovanni XXIII, da Via Lioce a Via Vaticano II

Via Giovanni Modugno, da Via Lioce a Via Vaticano II

Via Degli Alfaraniti, da Via Lioce a Via Spinelli

Via Giuseppe del Drago, da Via Vaticano II ad Via Paolo VI

Via S. Matarrese, da Via Redi a Via Caccuri

Via S. Matarrese, da Via Caccuri a Largo Abbazia Santa Scolastica e traverse interne

Via C. Rosalba, da Via Largo Abbazia Santa Scolastica alla Casa dello Studente

Via Papa Paolo VI, da Via Innocenzo XII a Via J. F. Kennedy

Via Papa Innocenzo XII, da Via Lioce a Via G. Petroni

CARRASSI

Via Pende, dal civ. 33 di Via Pende a Via G. Petroni

Via Lasorsa, da Via G. Petroni a C.so A. De Gasperi

Via Petraglione, dal civ. 33 di Via G. Petroni a Via G. Petroni

Via Cancello Rotto, da Via G. Petroni a Corso A. De Gasperi

Corso A. De Gasperi, dal civ. 435 di Corso A. De Gasperi a Via Morea

Via Giuseppe del Drago, da Via De Ninno a Via G. Petroni

Via Giuseppe De Ninno da Via E. Datto a Viale Kennedy

Via Effrem Datto, da Via G. De Ninno a strada chiusa

Strada vicinale Carducci, da Corso A. De Gasperi a Via G. Petroni

Via Morea, dal civ. 22 di Via Morea a Corso A. De Gasperi

Via Morea, da Largo Spinelli a Corso A. De Gasperi

Largo Spinelli, da Via Alfaraniti a Via Datto

Traversa al civ. 282 di Corso A. De Gasperi - comprensorio Casoria 104

Via Nenni, da civ. 15 di Via Nenni a Via Carducci

Via J. F. Kennedy, da Via G. De Ninno a fronte civ. 40 di Via J. F. Kennedy

Corso A. De Gasperi, da Via J. F. Kennedy a Via Lattanzio Onofrio

PICONE

Viale Giuseppe Solarino, dall’autosilo Polipark a Via Picone

Via Picone, da Via Solarino a Via Storelli

Via Storelli, da Via Piconea Via O. Flacco

Viale Domenico Cotugno, da ViaBellomoa ViaFlacco

Viale Orazio Flacco, da Via Storelli a Via Giovanni XIII

QUARTIERINO

Via Martiri D’Avola, da Viale Pasteur a Via Murgia

Via Francesco Chieco, da viale Pasteur a Via Murgia

Via Pietro Coletta, da Viale Pasteur a Via Murgia

Viale Pasteur, da Via D’Avola a Via Colletta

Via Murgia, da Via Solarino a Via Chieco

Via Murgia, da Viale Pasteur a Via Cotugno

SANTA FARA

Via Bitritto, da Via Partipilo a Via Bellomo

Via Generale Nicola Bellomo, da Via Cotugno a Via Partipilo

Strada Torre Tresca, da Via Bitritto a Via Cappuccini

SAN PASQUALE

Via Amendola, da Via Omodeo a Via Capruzzi

Via Omodeo, da Via Amendola al passaggio a livello Sud Est

Estramurale Capruzzi, da Viale Unità d'Italia al civ. 36/C

Via Lattanzio, da Via Capruzzi al civ. 39

Via Lattanzio, da Via Nizza a Via M. C. di Savoia

Via De Deo, da Via Dei Mille a Via Re David

Via Dei Mille, da Via De Napoli a Via Capruzzi

Via Castromediano, da Via Lattanzio a Via Amendola

Via Postiglione, da Via Amendola a Via Lattanzio

Via M. De Napoli, da Via Re David al civ. 26

Via M. De Napoli, da Via Pisacane a Via Dei Mille

Via Angiulli, da via Capruzzi a Via De Nittis

Via Re David, da Via De Nittis al civ. 32

Via Re David, da Via Meucci al civ. 125

Via Re David, da Via De Deo a Via De Napoli

Via De Nittis, da Via Angiulli a Via Re David

Via Trento, da Via Capruzzi a civ. 30

Via Trento, da Via Nizza Via De Deo

Via Pisacane, da via De Napoli a Via De Deo

Via della Costituente, da Via Jacini a Viale Einaudi

Complanare interna Viale Einaudi, da Viale della Costituente a Viale della Resistenza

Via Meucci, da Via Re David a Piazzale Locchi

Via Locchi, da Via Meucci a Viale Unità d'Italia

Viale Unità d'Italia, da Via Locchi a Via Toti

Via Toti, da Viale Unità d'Italia a Via Franchetti

Viale Unità d'Italia, da Via Toti al civ. 40

Viale Unità d'Italia, dal civ. 40 a E. Capruzzi

Viale Unità d'Italia, da E. Capruzzi a Largo Ciaia

Viale Unità d'Italia, da Via Pisanelli a Largo Ciaia

Largo Ciaia, da Viale Unità d'Italia a Corso B. Croce

Corso B. Croce, da Largo Ciaia a Via Bianchi

Viale Della Repubblica, da Via Archimede a Largo 2 Giugno

Largo 2 Giugno, da viale della Repubblica a Via Papa Giovanni XXIII

Viale della Repubblica, da Largo 2 Giugno a Via Toma

Viale della Repubblica, dal civ. 110 a via Meucci

Via De Amicis, da Via Zanardelli a Viale Della Repubblica

Via della Costituente, da Via Pessina a Via Jacini

Via Omodeo, da Via Amendola a Via Veniero

Via Veniero, da Via Omodeo a Via Salvemini

Via Salvemini, da Via Veniero a Via Orabona - Via Guido D'Orso

CARBONARA

Via La Vela, da Via Fanelli al passaggio livello ingresso Carbonara

MURAT

Sottopasso Luigi di Savoia, da Piazza Sant’Antonio a E. Capruzzi.