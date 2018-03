Gli uffici comunali di piazza Chiurlia si rifanno il look: al via i lavori sulle facciate

Sono cominciati da qualche giorno i lavori di rifacimento e manutenzione dei prospetti degli edifici comunali di piazza Chiurlia che ospitano gli uffici degli assessorati allo Sviluppo economico e al Welfare.

Gli interventi previsti, dell’importo complessivo di 80.463,85 euro - spiegano da Palazzo di Città - riguardano l’idrolavaggio a bassa pressione del rivestimento in pietra, al piano terra, per una superficie di circa 700 mq, la rimozione degli intonaci deteriorati, dei copriferri e delle pitturazioni esistenti, il trattamento di pulizia e passivazione delle armature corrose, per poi procedere al ripristino degli intonaci con calce idraulica, alla rasatura dei prospetti e alla pitturazione finale dei prospetti con biocalce silicato, per una superficie totale di circa 970 mq. I lavori termineranno nel prossimo mese di aprile.

“Questo intervento, apparentemente di piccola portata, è un lavoro di decoro urbano che rientra nella strategia di riqualificazione dell’area centrale cittadina in collegamento con l’intervento molto più corposo del restyling di via Sparano - spiega l’assessore Galasso -. Gli edifici in questione, infatti, rappresentano oltre che il bigliettino da visita della città vecchia per chi vi acceda da piazza Chiurlia, lo sbocco visivo di via Sparano dalla stazione centrale verso Bari vecchia. Per questo stiamo pensando di creare un impianto di illuminazione ad hoc per il quadro storico affisso sulla facciata oltre a procedere alla sostituzione dei vetri rotti dei lampioni ornamentali”.