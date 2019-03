Verifiche su strutture di Ferrotramviaria, sabato e domenica chiuso sottopasso di via Bruno Buozzi

Dalle 22 di sabato 23 marzo alle 11 del giorno dopo vi sarà un divieto di transito per il sottopasso di via Bruno Buozzi che sarà chiuso al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, con eccezione per i bus del trasporto pubblico. Lo comunica Palazzo di Città specificando che la disposizione è stata decisa per consentire le operazioni di verifiche strutturali della travata metallica di scavalco richiesta da Ferrotramviaria.