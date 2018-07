Lavori sulla linea di alimentazione elettrica: stop ai treni Fse, bus sostitutivi tra Bari e Adelfia

Da lunedì 30 luglio a sabato 4 agosto sulla linea 1 Ferrovie Sud Est, tra Bari Centrale e Adelfia, saranno attivi bus sostitutivi. La circolazione ferroviaria sarà sospesa per consentire l’avvio degli interventi di ripristino della linea di alimentazione elettrica dei treni.

La stazione di Valenzano Lamie sarà raggiungibile con una navetta bus da Valenzano, mentre saranno cancellate le fermate dei bus a Mungivacca e a Bari La Fitta. Dal 5 agosto, invece, il servizio automobilistico sostitutivo proseguirà solo sul tratto Adelfia - Putignano.

I bus sostitutivi fermeranno a:

Bari Centrale - Via Capruzzi c/o sottopasso Largo Sorrentino;

Bari Sud Est - Via G. Oberdan 17;

Bari Ceglie-Carbonara - Via Manzari angolo via Gorizia (Ceglie del Campo);

Valenzano - Via Aldo Moro (direzione Putignano) e via Don Luigi Sturzo (direzione Bari);

Adelfia - Piazzale Stazione;

Casamassima - Piazza Aldo Moro

Sammichele - Ex Strada Statale.100 presso passaggio a livello FSE;

Turi - Via Santa Maria Assunta angolo Via Stazione;

Putignano San Pietro Piturno - Via Lisbona (area parcheggio vicino Via Europa);

Putignano - Piazzale Stazione.