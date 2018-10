Nuovi lavori sulla fogna a Modugno: "Dalla Regione 1.500.000 euro per contrastare gli allagamenti"

Migliorare il sistema di smaltimento delle acque pluviali, con l'ausilio di una vasca di raccolta delle acque meteoriche, così da ridurre gli allagamenti in caso di pioggia. Un progetto per cui il Comune di Modugno ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e mezzo di euro da parte della Regione Puglia. A questi, come spiegato dal sindaco Nicola Magrone in una nota, si aggiungono i 158mila euro già stanziati già stanziati dal bilancio comunale.

I lavori

I lavori consentiranno la realizzazione di importanti tratti di fogna bianca in viale della Repubblica (a completamento del tratto esistente e fino all'angolo di via Cornole di Ruccia), in via Cornole di Ruccia fino a Parco San Pio, e da via Le Lamie, a completamento del tratto fatto realizzare dal Comune l'anno scorso, fino a via Tagliamento. Le condotte avranno all'interno anche alcuni sensori collegati al centro operativo comunale di Protezione Civile, con i quali si potranno monitorare i livelli di acqua piovana e intervenire se questi sono troppo abbondanti.

"L'amministrazione comunale prosegue, dunque, nelle sue attività di contrasto al fenomeno degli allagamenti - spiega il primo cittadino - pur nella consapevolezza che per la completa eliminazione dei disagi in una fase di accentuato cambiamento climatico, su un territorio drammaticamente interessato dalla mancanza di superfici permeabili. richiede ingentissimi investimenti e sforzi finanziari".