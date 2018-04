Lavori per la fogna in via Ospedale Di Venere, traffico in tilt nel centro di Carbonara

Traffico in tilt questa mattina nel centro di Carbonara. Nell'orario di punta degli spostamenti verso scuole e uffici, code e ingorghi si sono creati nella zona di piazza Umberto I e nelle strade circostanti. A provocare i disagi lamentati dai residenti la chiusura al traffico di via Ospedale Di Venere, dove sono ripartiti i lavori per il prolungamento di un tratto della fogna bianca.

Le lamentele dei residenti: "In ritardo a scuola e al lavoro"

Numerosi i residenti che hanno segnalato i disagi sui vari gruppi Fb di quartiere. In tanti hanno lamentato la difficoltà di raggiungere le scuole della zona e i ritardi per raggiungere i posti di lavoro, causa 'imbottigliamento' nel traffico. Qualcun altro, invece, ha segnalato come nella strada interessata dai lavori, si siano appena conclusi altri interventi: "Possibile che prima ultimiamo i lavori e dopo appena una settimana si ricomincia?", osserva un cittadino.