Lavori nuovamente fermi per i giardini di via Ricchioni. Galasso: "Stop temporaneo in attesa delle piantumazioni"

Riavviati dopo un lungo stop, e subito nuovamente sospesi. In via Luigi Ricchioni, al quartiere San Paolo, i lavori per la realizzazione delle due aree verdi sono nuovamente fermi. A segnalare la situazione alcuni residenti, che anche sulla bacheca del sindaco Decaro ne hanno chiesto le ragioni, dopo la ripartenza annunciata dallo stesso sindaco a inizio luglio: "Da allora non è cambiato praticamente nulla", fanno notare gli abitanti della zona.

"C'è un problema temporaneo legato alla piantumazione degli alberi - spiega a BariToday l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso - ma non ci sono altre problematiche che bloccano i lavori, come avvenuto in passato. La questione è legata al caldo, che metterebbe ad alto rischio l'attecchimento degli alberi, per questo l'impresa ha deciso di non procedere con la piantumazione in piena estate, e di rinviarla a inizio settembre".

Una necessità che di conseguenza farà slittare i tempi di conclusione del cantiere, presumibilmente alla fine di settembre. "Quando abbiamo fatto il sopralluogo per la ripresa dei lavori - spiega ancora Galasso - non ci era stata ancora prospettata questa difficoltà. Sostanzialmente hanno effettuato alcune altre lavorazioni, dopo di che ci hanno comunicato questa impossibilità di procedere legata appunto alla piantumazione degli alberi". I lavori, comunque, dovrebbero riprendere a fine agosto, dopo la pausa estiva. "In quell'area sono previsti anche dei giochi, già in consegna, che verranno installati subito dopo le piantumazioni", assicura l'assessore.