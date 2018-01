San Girolamo, partiti i lavori nel giardino Triggiani: "Rimosso il gazebo. In arrivo le giostrine"

Nuovi arredi urbani e vecchi che vengono rimossi per sempre. Lavori in corso in questi giorni all'interno del giardino Triggiani a San Girolamo. Da diverso tempo i residenti lamentavano dell'utilità del gazebo di legno, punto di ritrovo notturno con diverse segnalazioni di schiamazzi. L'assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso aveva effettuato un sopralluogo in zona lo scorso 24 gennaio, decidendo poi, di comune accordo con i residenti, di eliminarlo.

Gazebo rimosso e nuovi arredi

Le operazioni, come dimostrano le foto pubblicate su Facebook da Galasso, sono già partite. L'arredo non verrà abbandonato: sarà ricollocato nel vicino giardino di piazza Perosi, dove i residenti più anziani chiedevano uno spazio dove riunirsi.

Gli interventi interesseranno anche l'area giochi, finita nel mirino dei vandali negli scorsi mesi. Al suo interno saranno collocate nuove giostrine: cavalli a molla, altalene e scivoli. "L'area sarà ubicata - spiega Galasso - in uno spazio più raggiungibile e meno appartato del precedente, proprio come suggeritoci dai cittadini". Il progetto di Palazzo di città prevede anche altre attività di manutenzione. Tra queste la rimozione della recinzione, l'allestimento di un area sgambamento cani, l'installazione dell'impianto di videosorveglianza e l'incremento piantumazioni.

La consigliera Gelao: "Cosa è cambiato in un anno?"

La situazione dell'area verde era anche al centro di una polemica della consigliera del III Municipio Sabrina Gelao. Pochi giorni fa aveva scritto, postando gli articoli di due diversi sopralluoghi nel giardino Triggiani effettuati a maggio del 2017 e a gennaio del 2018, "cosa è cambiato in un anno"?